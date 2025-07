Tour de France Evenepoel vince la quinta tappa a cronometro | Pogacar 2° in maglia gialla Vingegaard a più di un minuto

Remco Evenepoel sorprende ancora al Tour de France 2025, conquistando la quarta tappa a cronometro e rafforzando la sua leadership. Con una performance impressionante su 33 km a 54 km/h, il giovane fenomeno belga si impone con un vantaggio di un minuto su Pogacar, che indossa ancora la maglia gialla, mentre Vingegaard si mantiene a 2’49”. La corsa si infiamma: chi dominerà nelle prossime tappe?

È Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) il vincitore della Caen-Caen, la quinta tappa del Tour de France 2025. Il fenomeno belga ha trionfato oggi, mercoledì 9 luglio, nella prima prova contro il tempo di questa edizione della Grande Boucle percorrendo i 33 km del percorso a una media di 54 kmh. 🔗 Leggi su Today.it

