Caccia Nato per difendere armi ucraine

Una mossa strategica della NATO per rafforzare la sicurezza nell’Europa orientale: i caccia F-35 olandesi e norvegesi si rischierano in Polonia, pronti a difendere le armi e le forniture destinate all’Ucraina. Un passo deciso che sottolinea l’impegno dell’Alleanza nel sostenere Kiev e nel consolidare la stabilità regionale. Ma quali saranno le conseguenze di questa audace operazione?

Una mossa importante e non priva di conseguenze quella decisa dalla Nato: i caccia F-35 olandesi e norvegesi saranno rischierati di stanza in Polonia sotto il comando dell'Alleanza per "proteggere le forniture e gli equipaggiamenti destinati all'Ucraina". Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa olandese specificando che gli F-35 olandesi arriveranno nella nuova destinazione dall'inizio di settembre e fino all'inizio di dicembre, in seguito a una richiesta del Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (Shape) interno all'Alleanza stessa. "È essenziale contribuire alla difesa del territorio Nato e alla sicurezza dell'Europa", ha dichiarato il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans nella nota, "ancora una volta lo stiamo facendo con le nostre capacità più avanzate".

