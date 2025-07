Sequestrata e uccisa a Como 50 anni fa pm chiede tre ergastoli

Ancora una volta, il passato torna a rivelare i suoi segreti: dopo 50 anni, la giustizia si riaccende nel caso di Cristina Mazzotti, rapita e uccisa a soli 18 anni. La Procura antimafia di Milano ha chiesto tre ergastoli per i presunti responsabili, segnando un capitolo decisivo nelle indagini. La verità , dopo così tanto tempo, sembra finalmente avvicinarsi. E ora, il processo potrebbe scrivere un nuovo importante pezzo di storia.

Svolta nelle indagini sul sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti risalente a 50 anni fa. Decenni dopo, la Procura antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo. La ragazza fu rapita a 18 anni a Eupilio, nella Brianza comasca, la sera del 30 giugno 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara). Gli imputati sono il 74enne Giuseppe Calabrò, reggino di San Luca residente a Bovalino, Antonio Talia, 73 anni di Africo e Demetrio Latella, anche lui reggino, 71 anni, detto "Luciano", residente nel Novarese. È di quest’ultimo l’impronta digitale che fu trovata sulla carrozzeria della Mini sulla quale Cristina viaggiava la sera del rapimento: impronta che, tuttavia, venne attribuita all'uomo dal sistema Afis della polizia scientifica di Roma soltanto a fine 2006. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sequestrata e uccisa a Como 50 anni fa, pm chiede tre ergastoli

