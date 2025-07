Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 18 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio che vi tiene aggiornati sulla viabilità. Oggi, 09/07/2025 alle ore 18:40, la situazione sulla Statale Pontina mostra ancora incolonnamenti tra via Laurentina e Aprilia, mentre sulla Nettunense si registrano traffico intenso tra Monte Giove e Aprilia. Traffico congestionato anche sulla Laurentina tra Castagnetta e Tor San Lorenzo, complici i recenti incidenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli di viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione sulla statale Pontina ancora incolonnamenti per traffico tra via Laurentina aprile in direzione Latina per Ma neanche il traffico intenso sulla Nettunense tra Monte Giove Aprilia sulla Laurentina tra Castagnetta via apriliana ad Ardea tra Casale 6 Tor San Lorenzo complice anche il precedente incidente in tutti i casi nei due sensi di marcia diamo uno sguardo alle autostrade traffico intenso sulla Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio complice anche un incidente sul ponte della Magliana in direzione Eur in A1 milano-napoli invece per lavori code tra la diramazione Roma Sud il video per la 24 Roma Teramo in direzione Firenze sul tratto Urbano della A24 si rallenta da Portonaccio al bivio per il raccordo anulare in uscita dalla capitale andiamo proprio sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino Tuscolana in interna traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti tra buffa i Prenestina nel quadrante sud della capitale file sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino e malafede per incidente su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche qui per traffico in entrambi i casi indirizzo chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto per un precedente incendio in prossimità dei Binari attivato il servizio concorso butta sostitutive