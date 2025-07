Guida Del Tirrenico | 200 indirizzi da provare ricette vini ed eventi La Sicilia del 2025 è servita

Esplorare la Sicilia significa immergersi in un universo di sapori autentici, storie affascinanti e paesaggi mozzafiato. La Guida del Tirrenico 2025 ti accompagna tra i tesori nascosti dell’isola, tra 200 indirizzi selezionati, ricette tradizionali, vini pregiati ed eventi imperdibili. Un compagno di viaggio pensato per gli amanti della buona vita, pronto a svelare ogni segreto di questa terra magica. La tua avventura siciliana inizia ora, pronta a emozionarti ad ogni curva.

Dalla costa tirrenica ai cuori nascosti dell'entroterra. Un viaggio tra sapori intensi, storie che emozionano e luoghi da scoprire, in una guida da portare on the road. C'è un'isola che profuma di vino, racconta storie nei piatti e sorprende a ogni curva di strada. È questa la Sicilia che vive tra le pagine della Guida del Tirrenico 2025, disponibile in versione cartacea per tutti gli amanti del viaggio, della buona tavola e delle esperienze che lasciano il segno. Realizzata da Tirrenico Edizioni, la guida è molto più di un elenco di ristoranti. È un vero e proprio itinerario di emozioni tra oltre 200 indirizzi selezionati, 21 Tavole Rosse, 50 Tre Tavoli e tantissime novità pensate per chi vuole conoscere la Sicilia autentica, quella che si vive con tutti i sensi.