NewPrinces riporta in Italia il marchio Plasmon per 120 milioni

NewPrinces fa il suo grande ingresso in Italia con un investimento da 120 milioni di euro, riportando in auge il celebre marchio Plasmon. L'acquisizione delle attività italiane di Kraft Heinz, tra cui i rinomati marchi Plasmon, Nipiol e BIAglut, rappresenta un passo strategico per il rilancio del settore alimentare baby e specialty nel nostro Paese. Le attività industriali e operative -...

NewPrinces ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. In particolare NewPrinces acquisita lo storico stabilimento Plasmon di Latina il quale impiega circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto marchio di biscotti. Le attività industriali e operative - inclusi lo stabilimento e il personale - proseguiranno regolarmente sotto la nuova proprietà . Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato Uk in virtù di un accordo di copacking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - NewPrinces riporta in Italia il marchio Plasmon per 120 milioni

