Guerra commerciale nuova raffica di lettere | Trump annuncia dazi per 6 paesi

L'orizzonte commerciale globale si infiamma ancora una volta con la nuova raffica di minacce da parte di Donald Trump. Il presidente americano ha inviato lettere a sei paesi, annunciando dazi aggiuntivi dal 1° agosto, in un tentativo di rafforzare le sue posizioni negoziali. Le tensioni crescono, e il rischio di una guerra commerciale si fa sempre più concreto: come reagiranno i mercati e quali saranno le ripercussioni per l'economia mondiale?

Continua l'offensiva commerciale del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha inviato una nuova serie di lettere a sei paesi, annunciando i dazi aggiuntivi che verranno applicati ai loro prodotti in entrata negli Stati Uniti a partire dal 1° agosto, salvo un accordo. 🔗 Leggi su Today.it

Lettere di Trump sui dazi, 25% a Giappone e Corea del Sud dal 1° agosto: “Dimostra la forza e l’impegno della nostra relazione commerciale” - Le lettere di Trump sui dazi mostrano la fermezza e l’impegno degli Stati Uniti nelle relazioni commerciali globali.

