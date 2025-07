Frattesi al momento resta all’Inter ma non è incedibile | la situazione

Frattesi resta al momento all’Inter, ma la situazione è tutt’altro che stabile. Con un passato di alti e bassi e un infortunio che lo ha tenuto fuori dal Mondiale per Club, il centrocampista potrebbe essere un obiettivo interessante per altri club. Secondo Matteo Moretto, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a valutare offerte significative, aprendo così uno scenario di mercato incerto e tutto da seguire.

Frattesi rappresenta uno dei punti fermi della nuova Inter targata Chivu, ma in questa fase di mercato nulla può essere dato per scontato. Al termine di una stagione altalenante, il centrocampista italiano non ha neanche partecipato al Mondiale per Club causa infortunio. VALUTAZIONE – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza sarebbe pronta a valutare eventuali offerte significative, in particolare provenienti dall’estero. L’obiettivo primario del club resta trattenere Frattesi, anche per garantire continuità al progetto tecnico. Il centrocampista ex Sassuolo si è ambientato bene a Milano, ha mostrato grande duttilità e rappresenta un profilo ideale per il gioco verticale che Chivu intende proporre. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi al momento resta all’Inter, ma non è incedibile: la situazione

