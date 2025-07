Assegnazione provvisoria 2025 docenti anche per più classi di concorso e gradi istruzione con priorità al ricongiungimento

Se sei un docente desideroso di esplorare nuove opportunità e migliorare la tua carriera, l’assegnazione provvisoria 2025 rappresenta un’interessante possibilità. Questa procedura permette di richiedere trasferimenti tra classi di concorso o gradi diversi, con priorità al ricongiungimento familiare. Scopri come presentare correttamente la domanda e quali condizioni rispettare per ottenere la tua assegnazione desiderata. Non perdere l’occasione di ripensare il tuo futuro nell’insegnamento!

L’assegnazione provvisoria per l’a.s. 202526 può essere chiesta per classi di concorso o gradi diversi da quello di titolarità. I docenti devono indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza, anche nel caso di più istanze. Le regole variano a seconda del numero e del tipo di richieste presentate Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

