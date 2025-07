La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese | in città il torneo che piace a ex calciatori influencer e streamer

La Kings League Italia sta per arrivare a Cologno Monzese, portando entusiasmo e adrenalina nel cuore della città. Dal primo ottobre, il vecchio spazio in via Ingegnoli si trasformerà nel palcoscenico di un torneo che unisce ex calciatori, influencer e streamer, creando un format innovativo che sta rivoluzionando il calcio amatoriale. Un evento imperdibile che promette di coinvolgere tutta la comunità e di scrivere nuove pagine sportive.

Cologno Monzese (Milano), 9 luglio 2025 – Cologno Monzese si prepara ad accogliere, dal primo ottobre, la nuova stagione della Kings League Italia, grazie a un accordo che permetterà l’utilizzo di uno spazio comunale in via Ingegnoli. Quello che oggi è uno spazio dismesso ospiterà il campo da gioco del torneo di calcio a 7 che sta conquistando il panorama sportivo italiano e internazionale, unendo competizione e intrattenimento in un format originale e coinvolgente. Il progetto prende vita grazie alla convenzione di durata triennale siglata ieri, martedì 8 luglio, tra l’amministrazione comunale ed EMG, partner tecnico dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese: in città il torneo che piace a ex calciatori, influencer e streamer

In questa notizia si parla di: cologno - monzese - kings - league

Cologno Monzese, un giardino per Sofia Castelli nel giorno del suo compleanno - Cologno Monzese si prepara a celebrare i 22 anni di Sofia Castelli con un emozionante giardino fiorito, un tributo alla giovane studentessa universitaria tragicamente scomparsa nel 2023.

? Siamo molto felici di condividere la notizia di Kings League Lottomatica.sport Italy! Sono iniziati i lavori della nuova casa di KL Italy e, a partire dal prossimo split, tutti i match saranno ospitati nella nuovissima Fonzies Arena adiacente al nostro Centro di Pr Vai su Facebook

Cologno Monzese ospiterà la nuova arena della Kings League Italia; La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese: in città il torneo che piace a ex calciatori, influencer e streamer; Cologno Monzese, la Kings League Italia si giocherà nella nuova arena di via Ingegnoli.

La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese: in città il torneo che piace a ex calciatori, influencer e streamer - Quello che oggi è uno spazio dismesso ospiterà il campo da gioco della competizione di calcio a 7 lanciata da Gerard Piqué. Scrive ilgiorno.it

Cologno Monzese ospiterà la nuova arena della Kings League Italia: sport, intrattenimento e innovazione al servizio della città - A Cologno Monzese arriva la Kings League Italia: nuova arena, eventi settimanali, riqualificazione urbana e posti riservati per i giovani. Secondo lamilano.it