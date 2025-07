Migranti troppi sbarchi | la Grecia sospende le domande di asilo dalla Libia Rappresaglia?

Troppe navi cariche di migranti provenienti dalla Libia stanno mettendo sotto pressione la Grecia, spingendo il governo ad adottare misure drastiche. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis annuncia la sospensione temporanea delle pratiche di asilo per tre mesi, una decisione che scuote le frontiere europee e solleva domande sulla gestione dei flussi migratori. In un contesto di crescente emergenza, questa scelta rappresenta un punto di svolta nella politica migratoria greca, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le conseguenze a breve e lungo termine.

Troppi sbarchi. La Grecia ha deciso la sospensione le pratiche di asilo per almeno tre mesi. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis parlando al Parlamento di Atene. “Con una legislazione che sarĂ presentata domani, la Grecia sospenderĂ l’esame delle domande di asilo, inizialmente per tre mesi, per coloro che arrivano in Grecia dal Nord Africa via mare”. Insomma dalla Libia. Una decisione forte a causa del picco che il premier greco ha definito una “risposta provvisoria e necessaria”. La Commissione europea – ha aggiunto – è stata informata della decisione del suo governo. Una prima misura della durata di tre mesi, che sarĂ sottoposta al Parlamento domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it