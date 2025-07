Difende delle ragazze da commenti volgari | picchiato e ferito con un' arma da taglio

In una scena di coraggio e determinazione, un giovane di 19 anni ha affrontato un uomo in evidente stato di ebbrezza per difendere alcune ragazze vittime di commenti volgari nel cuore di San Felice Circeo. La sua reazione, però, lo ha portato a essere aggredito con un'arma da taglio, lasciandolo ferito e sotto choc. Un gesto di altruismo che merita di essere ricordato e sostenuto, perché il coraggio può fare la differenza.

Ha cercato di difendere alcune ragazze che si trovavano in centro, a San Felice Circeo, alle quali un uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva rivolto commenti molto volgari, Per tutta risposta è stato aggredito. Il malcapitato è un 19enne, mentre l'aggressore un 21enne del posto, di origine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

