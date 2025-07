Garlasco genitori di Sempio | Con i Poggi ci abbracciamo e ci facciamo forza ma gli altri si spostano

Nel cuore di Garlasco, tra ricordi e incertezze, i genitori di Andrea Sempio cercano di mantenere la forza e l’unità. Mentre il sospetto si aggrappa alle loro vite, ribadiscono con fermezza: "Andrea non ha ucciso Chiara Poggi". Un contesto segnato da un’indagine che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando tutti a chiedersi quale verità si nasconda dietro questa dolorosa vicenda. Continua a leggere.

"È come se Andrea fosse già stato condannato ma nostro figlio non ha ammazzato Chiara Poggi" ribadiscono i genitori di Andrea Sempio confermando ancora una volta l'alibi del figlio e la vicenda dello scontrino. Un'inchiesta che ha sconvolto la loro vita: "Con i Poggi al supermercato, ci abbracciamo e ci facciamo forza, ma tutti gli altri intorno a noi fanno un passo indietro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

