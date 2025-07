Come fratelli Francesco Centorame e Paola Buratto video intervista | Si diventa genitore guardandoli e sbagliando…

Scopri come Francesco Centorame e Paola Buratto, protagonisti di "Come fratelli", ci conducono in un viaggio tra lutto, amore e rinascite familiari. Durante l’Italian Global Series Festival 2025, abbiamo intervistato gli attori, rivelando cosa significhi essere genitori oggi, tra errori, emozioni e nuove scoperte. La famiglia, più che un legame di sangue, diventa un percorso di crescita e speranza. E tu, sei pronto a riscoprirla?

La nostra video intervista a Francesco Centorame e Paola Buratto, protagonisti del film Come fratelli, tra lutto, amori e nuovi legami familiari. In occasione dell’ Italian Global Series Festival 2025 abbiamo incontrato Francesco Centorame e Paola Buratto, interpreti di Giorgio e Melissa nel film Come fratelli. Nella nostra video intervista hanno raccontato cosa significa oggi parlare di famiglia, affrontare la perdita e riscoprirsi genitori in una dimensione emotiva fatta di fragilità e tenerezza. Un dialogo profondo che parte dai temi del film e si apre alla loro esperienza sul set e alle sfumature dei loro personaggi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Come fratelli, Francesco Centorame e Paola Buratto, video intervista: «Si diventa genitore guardandoli e sbagliando…»

