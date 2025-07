LCM | Con l’approvazione dell’ISS le divise sanitarie antimicrobiche sono una realtà Ora vanno adottate

Grazie al recente riconoscimento dell’Istituto Superiore di Sanità, le divise sanitarie antimicrobiche diventano una realtà concreta e fondamentale nella lotta contro le infezioni. L’utilizzo di tessuti trattati con nanoparticelle di ossido di zinco si conferma efficace e sicuro, aprendo la strada a soluzioni innovative sviluppate da LCM. Ora, più che mai, è il momento di adottare queste tecnologie all’avanguardia per garantire ambienti sanitari più sicuri e protetti.

“L’Istituto Superiore di Sanità ha riconosciuto ufficialmente l’efficacia dei tessuti trattati con nanoparticelle di ossido di zinco nella prevenzione delle infezioni in ambito sanitario. Si tratta di un parere che conferma la validità tecnico-scientifica dell’utilizzo di queste tecnologie nei dispositivi di protezione individuale e collettiva, aprendo le porte all’impiego concreto di divise sanitarie innovative come quelle sviluppate da LCM in collaborazione con Erreà. La divisa LCM – Erreà rappresenta il primo caso in Italia di indumento sanitario riutilizzabile fino a 100 lavaggi, realizzato con un tessuto avanzato ad alte proprietà antivirali e antibatteriche, certificate da normative tecniche europee e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - LCM: “Con l’approvazione dell’ISS, le divise sanitarie antimicrobiche sono una realtà. Ora vanno adottate”

