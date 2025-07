Can Yaman lascia Viola come il Mare | non sarà nel cast della terza stagione

Can Yaman fuori dal cast di Viola come il Mare 3, l'annuncio ufficiale che delude le fan dell'attore turco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione

In questa notizia si parla di: yaman - viola - mare - cast

Can Yaman e Viola come il Mare: la terza stagione si farà ? - Can Yaman tornerà nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir nella tanto attesa terza stagione di "Viola come il Mare"? I fan sono in trepidante attesa, ma le notizie scarseggiano.

Sandokan approda a Riccione! Il 24 giugno saremo tra i protagonisti dell’Italian Global Series Festival 2025, l’evento dedicato alle serie di oggi e di domani Nel panel ufficiale dedicato alla nostra nuova serie-evento internazionale interverranno: Can Yaman Vai su Facebook

Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione; Si avvicina l’inizio delle riprese di Viola come il mare 3 (ma senza Can Yaman?); Can Yaman sciocca i suoi fan con una decisione inaspettata: non sarà più nel cast della serie Viola Come il….

Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione - Il timore dei fan dopo il grande successo dell’attore turco con El Turco e Sandokan, e gli impegni con le nuove stagioni di queste serie tv internazionali, diventa ... Da comingsoon.it

Can Yaman, brutta tegola per l’attore: escluso da Viola come il mare 3. Perché e chi prenderà il suo posto - L'attore turco non farà parte della terza stagione della fiction con Francesca Chillemi. Scrive libero.it