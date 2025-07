fc 25 arnaut danjuma sbc mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e vuoi aggiungere il talentuoso Arnaut Danjuma alla tua squadra, non perdere questa occasione! Le SBC (Squad Building Challenge) dedicate a lui sono ora disponibili e offrono premi irresistibili, tra cui il suo card mutaforma. Completa le sfide entro il 16 luglio e potrai ottenere questo straordinario giocatore, perfetto per rafforzare il tuo team e conquistare ogni competizione.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Arnaut Danjuma uscita in data 9 luglio 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Arnaut Danjuma. Numero sfide: 2. Premio: 1x Arnaut Danjuma Non scambiab.. Scadenza: 16 luglio. LALIGA. Premio: 1x Electrum Players Pack LALIGA: min 1 giocatore. Valutazione squadra: min 87. Olanda. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Olanda: min 1 giocatore. Valutazione squadra: min 86. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com