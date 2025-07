Cruillas al Suap avviato l' iter per l' installazione di un' antenna 5G | Lì vicino ci sono due scuole e una villa storica

A Cruillas, in via Badia, si prospetta l’installazione di una nuova antenna 5G, un progetto che ha acceso il dibattito locale. Attualmente, l’iter autorizzativo al SUAP è in stand by, in attesa del parere della soprintendenza per i Beni culturali e ambientali. La posizione strategica vicino a due scuole e a una villa storica rende questa decisione ancora più delicata e coinvolgente, poiché ogni passo potrebbe influire sul patrimonio e sulla sicurezza della comunità.

