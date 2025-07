Confetra Carlo De Ruvo confermato presidente per il triennio 2025 2028

L’assemblea Confetra di oggi a Roma ha confermato Carlo De Ruvo alla guida per il 2025-2028, affidandogli la responsabilità di rafforzare ulteriormente la rappresentatività del settore. Con entusiasmo e determinazione, De Ruvo ha ringraziato per la fiducia, promettendo un impegno costante per affrontare le sfide future e consolidare il ruolo di Confetra nel panorama logistico nazionale e internazionale. Tanti sono i progetti e le sfide che attendono questa nuova fase di leadership.

