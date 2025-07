Tour de France l' ellissi perfetta di Remco Evenepoel

Nel cuore del Tour de France, Remco Evenepoel incarna l'arte della perfezione aerodinamica. Con i suoi 171 centimetri, crea un'ellissi perfetta che sfida il vento, muovendosi con grazia e precisione su una bicicletta da cronometro. Per trentasei minuti e quarantadue secondi, il suo corpo si fonde con l’aria, riducendo al minimo ogni resistenza. Un esempio di eccellenza tecnica che lascia il pubblico senza fiato, dimostrando come la scienza e l’abilità possano dominare la strada.

I centosettantuno centimetri di Remco Evenpoel hanno la capacità di distribuirsi in modo perfetto su di una bicicletta da cronometro, disegnando un’ellissi perfetta capace di muoversi nell’aria nel modo meno invasivo possibile. Il belga è scivolato nel vento del Calvados per trentasei minuti e quarantadue secondi, escludendo nel suo avanzare qualsiasi movimento che non fosse quello delle gambe. Busto e spalle immobili, alla maniera di pochi, dei migliori specialisti delle prove contro il tempo. Un incedere elegante e raffinato, eppur potente. Soprattutto efficacissimo. A Caen è stato il più veloce, ha festeggiato la seconda vittoria al Tour de France, ha soprattutto messo tra lui e tutti gli altri corridori che hanno idee di podio un sacco di secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tour de France, l'ellissi perfetta di Remco Evenepoel

In questa notizia si parla di: ellissi - perfetta - remco - tour

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel - L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel incarna l'arte della precisione in movimento. Con i suoi 171 centimetri, il campione belga disegna una silhouette ideale sulla bicicletta da cronometro, sfidando il vento con grazia e efficienza.

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di @Giostuzzi Vai su X

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel.

LEFEVERE. «PER REMCO PUO' ESSERCI SOLO IL TOUR E ACCANTO A SE' AVRA' LA SQUADRA MIGLIORE» - Step sa perfettamente su cosa deve lavorare, non solo su una preparazione perfetta per Evenepoel, ma deve saper costruire la squadra perfetta per ... Scrive tuttobiciweb.it

Tour de France 2025, Tim Merlier e Mikel Landa al fianco di Remco ... - MSN - Step ha annunciato che sia Mikel Landa che Tim Merlier faranno parte della selezione per il Tour de France 2025. Lo riporta msn.com