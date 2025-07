Pietrastornina palo della luce blocca rampa agricola | scatta la richiesta di spostamento

In un piccolo angolo di Pietrastornina, una semplice rampa agricola si trasforma in una problematica che richiede attenzione immediata. Un residente ha segnalato al Sindaco e all’Ufficio Tecnico Comunale un'ostacolo inatteso: il palo della luce, bloccando l’accesso, scatta la richiesta di spostamento. La sicurezza e la funzionalità delle strade comunali sono fondamentali, e ora si avvia una soluzione concreta per ripristinare il normale passaggio.

A Pietrastornina, un residente ha presentato una comunicazione formale indirizzata al Sindaco di Pietrastornina e al Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale – RUP, per segnalare una criticitĂ emersa nel corso dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di via Boscarelli e via Pascone. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

