Prima riunione della Consulta delle Elette dopo la nomina di Angela Tribini

Oggi a Frosinone si è tenuta la prima riunione della Consulta delle Elette, un momento di grande importanza sotto la guida della neo-presidente Angela Tribini. Con entusiasmo e impegno, le rappresentanti hanno avviato un percorso di ascolto e confronto, segnando un nuovo capitolo di partecipazione e collaborazione nella provincia. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale verso una politica più inclusiva e vicina ai bisogni delle donne sul territorio.

Si è svolta oggi la prima riunione della Consulta delle Elette della Provincia di Frosinone, convocata dalla nuova presidente Angela Tribini, nominata ufficialmente dal Presidente della Provincia Luca Di Stefano. L’incontro si è tenuto presso il salone di rappresentanza dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

