Violenza di genere i ' punti viola in farmacia

Punti Viola in Farmacia rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, coinvolgendo le farmacie come punti di ascolto e supporto. Chiesi Italia, in collaborazione con Federfarma Parma e DonnexStrada, sostiene con entusiasmo questa iniziativa, che mira a creare un network di solidarietà e sensibilizzazione sul territorio. Unendo le forze, possiamo fare la differenza e promuovere una cultura di rispetto e tutela per tutte le donne.

Chiesi Italia, in collaborazione con Federfarma Parma, supporta con un contributo incondizionato il progetto "Punti Viola" promosso dall'associazione DonnexStrada. Un impegno che dà vita all'iniziativa "Punti Viola in Farmacia", che vede protagoniste le farmacie nella provincia di Parma.

Farmacie di Parma e provincia aderiscono all'iniziativa 'Punti Viola' contro la violenza di genere - Un progetto promosso dall'associazione DonnexStrada supportato da Chiesi Italia e Federfarma Parma a cui hanno aderito 28 farmacie, coinvolgendo 76 farmaciste e farmacisti

A Roma al via il progetto Punti Viola contro la violenza di genere - Obiettivo di DonnexStrada è aprire 100 Punti Viola entro la fine del 2023, così da rendere la città sicura e anche informata riguardo le risorse presenti sul territorio: "Il progetto Punti