Libia ordine di comparizione per Osama Almasri | deve rispondere delle accuse di tortura

La Libia si prepara a fare luce su un capitolo oscuro della sua storia: Osama Almasri, ex capo penitenziario, è chiamato a rispondere delle accuse di tortura e crimini contro l’umanità. La Procura generale ha emesso un ordine di comparizione, segnando un passo importante nella ricerca di giustizia. La sfida ora è dimostrare che nessuno è al di sopra della legge, anche in contesti di grande complessità come questo.

Tre migranti morti e 35 riportati in Libia. La ong: “Ecco i fatti, ora si indaghi sull’ordine di respingimento” - Un tragico naufragio ha portato alla morte di tre migranti e al rimpatrio forzato di 35 naufraghi in Libia, un Paese attualmente destabilizzato da scontri tra milizie.

