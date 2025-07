The Undertaker punta su Aquaman | Jason Momoa sarebbe perfetto per il mio biopic

fatta strada nella sua mente: Jason Momoa. L’icona di Aquaman, con il suo fascino e la presenza imponente, sembra perfetto per dare vita alla sua storia. Un biopic sulle imprese di The Undertaker avrebbe sicuramente il potenziale di catturare l'immaginazione di milioni di fan, e con Momoa nel ruolo principale, il risultato potrebbe essere epico. La domanda ora è: il mondo sarà pronto a vedere questa sorpresa sul grande schermo?

