Retegui in chiusura l’affare tra Al Qadisiya e nerazzurri Da limare gli ultimi dettagli con l’Atalanta Ecco le cifre

Il futuro di Mateo Retegui si scrive tra Italia e Arabia: l'Atalanta sta limando gli ultimi dettagli con l’Al Qadisiya, mentre il giocatore si prepara a lasciare Bergamo per una nuova avventura in Arabia. Un affare che potrebbe chiudersi presto, segnando un’importante svolta nella sua carriera. Resta da definire solo qualche dettaglio, ma le trattative sono ormai ai dettagli finali. Si attende soltanto la firma ufficiale per ufficializzare il trasferimento.

Retegui Juve, non tramonta questa pista per l’attacco bianconero: a queste condizioni l’affare con l’Atalanta può andare in porto - Retegui Juve, una pista calda che non si spegne. La Juventus punta deciso sull’attaccante dell’Atalanta, con condizioni ancora da definire ma col potenziale per un affare in discesa.

#Retegui va in Arabia, Lucca può andare subito all'Atalanta: l'affare entra nel vivo

L'Atalanta si guarda intorno per cercare profili giusti che possano eventualmente rimpiazzare Mateo Retegui In tal senso occhio alla pista rappresentata da Adam Daghim, attaccante danese classe 2005, da un anno di proprietà del Salisburgo con cui ha re

Affare Retegui: l'Al-Qadsiah vuole conquistarlo con i soldi, il Milan con l'attesa e lui è intrigato. Le ultime dei quotidiani; Al-Qadsiah su Retegui: pronta maxi offerta per l'Atalanta; Retegui al posto di Vlahovic: l'affare decolla.

