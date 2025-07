Bibbiano crollano quasi tutte le accuse | assolti 11 imputati su 14

Nel caso Bibbiano, il percorso giudiziario sembra prendere una piega sorprendente: su 14 imputati, ben 11 sono stati assolti in primo grado, smantellando molte delle accuse mosse. L’attenzione si concentra ora su chi siano i condannati e sulle implicazioni di questa svolta. La verità emerge lentamente, rendendo il processo un punto di svolta nel modo in cui vengono affrontate le accuse e la giustizia.

Sono state assolte in primo grado undici delle quattordici persone che erano imputate per il cosiddetto "caso Bibbiano": l'accusa che era stata mossa nei loro confonti era quella di avee redatto o agevolato relazioni false per allontanare bambini dalle loro famiglie e darli in affido, in alcuni casi, ad amici e conoscenti. Le uniche tre persone condannate nel processo "Angeli e Demoni" sono: Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza a due anni di carcere (ma per falso in bilancio), l'assistente sociale Francesco Monopoli - suo braccio destro - a un anno e otto mesi con pena sospesa, e la neuropsichiatra Flaviana Murru a cinque mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it