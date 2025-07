Laureen Bezos riappare dopo le nozze tubino in pelle rossa e super scollatura

Dopo il grande clamore del matrimonio di Jezz Bezos e Lauren Sanchez, la protagonista torna a catturare l'attenzione con un look audace: un tubino in pelle rosso e una super scollatura. La sua presenza scalda ancora di più i riflettori, dimostrando che il suo stile non si ferma alle nozze, ma si evolve in un mix di eleganza e provocazione. E la scena è pronta a sorprenderci ancora: cosa ci riserverà questa volta?

È stato ormai archiviato il matrimonio dell’anno, quello tra Jezz Bezos e Lauren Sanchez. Un mare di critiche in quel di Venezia, al grido di: la laguna non è un parco giochi per ricchi e i privati non possono noleggiare la nostra casa. Il tutto è scivolato addosso alla coppia, che ha goduto di giorni di party sfrenati circondati da Vip di vario genere, tra cui un Orlando Bloom single e un Leonardo DiCaprio in affanno tra cappellini sul viso e incoerenza ambientalista. L’Italia è ora alle spalle ma non l’Europa. La neo signora Bezos, infatti, è stata avvistata a Parigi e, com’era prevedibile, la sua prima uscita pubblica è stata particolarmente paparazzata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Laureen Bezos riappare dopo le nozze, tubino in pelle rossa e super scollatura

