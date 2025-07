Remco Evenepoel il miglior cronoman al mondo ma contrastare Pogacar in salita è mission impossible

Remco Evenepoel si conferma il miglior cronoman al mondo, ma sfidare Tadej Pogacar in salita resta un'impresa quasi impossible. Il talento belga, già vincitore della cronometro di Caen, dimostra ancora una volta di essere un avversario imbattibile nelle sfide contro il tempo. La sua vittoria rafforza la sua leadership e ci lascia con la domanda: riuscirà a mantenere il suo dominio anche nelle tappe più impegnative? Solo il futuro dirà se la sua versatilità sarà sufficiente.

Remco Evenepoel doveva essere e Remco Evenepoel è stato. Il belga conferma il pronostico della vigilia e vince la cronometro di Caen, collezionando così il suo secondo successo della carriera al Tour de France dopo quello dell’anno scorso, arrivato sempre nella sfida contro il tempo. Il capitano della Soudal Quick-Step era assolutamente l’uomo da battere e lo ha fatto vedere anche oggi, imponendosi con 16 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar e 33 su un ottimo Edoardo Affini. Soprattutto il belga ha rifilato distacchi davvero importanti a tutti gli altri pretendenti alla maglia gialla e soprattutto a Jonas Vingegaard che ha accusato quasi un minuto e mezzo di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel il miglior cronoman al mondo, ma contrastare Pogacar in salita è mission impossible

