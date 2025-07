LIVE Sinner-Shelton 7-6 6-4 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 ritrova brillantezza demolisce l’americano ed è in semifinale!

Live Sinner Shelton 7-6 6-4 si infiamma a Wimbledon 2025: il campione italiano ritrova brillantezza e domina l’americano, avanzando in semifinale. Con una prestazione impeccabile al servizio e un ritmo incessante, Sinner dimostra di essere tornato ai livelli migliori. Rimanete aggiornati sulla diretta live per non perdere neanche un punto di questa sfida emozionante, che promette scintille fino all’ultimo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 19.00 Sinner ha servito il 65% di prime, ottenendo l’89% dei punti (5056). Ottima anche la resa con la seconda: 67%, mentre Shelton non è andato oltre il 41%. 18.58 “ Ho cercato di non pensare al gomito. E’ migliorato tanto da ieri a oggi. Ieri ho fatto un allenamento molto breve. Non voglio scuse. Oggi sono riuscito a giocare il mio tennis “, le parole di Sinner. 18.57 Il n.1 al mondo torna in semifinale a Wimbledon dopo 2 anni. E potrebbe esserci la rivincita dell’edizione 2023 con Novak Djokovic, che ha perso il primo set con Cobolli, ma vinto il secondo per 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, 6-4, 6-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 ritrova brillantezza, demolisce l’americano ed è in semifinale!

