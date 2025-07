Smarriti sul Tifata tre ragazzi salvati con l' elicottero dai vigili del fuoco

Un'escursione tra le meraviglie del Monte Tifata si è trasformata in un salvataggio di emergenza: grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, tre ragazzi di Santa Maria Capua Vetere sono stati recuperati in elicottero. La loro avventura, iniziata con entusiasmo, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma il coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno fatto la differenza. L'episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e prepararsi bene prima di affrontare la natura.

E' stato necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco per recuperare tre ragazzi di Santa Maria Capua Vetere che si erano smarriti sul Monte Tifata, a Sant'Angelo in Formis. I tre giovanissimi, tutti 18enni, stavano facendo un'escursione quando hanno perso l'orientamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

