Rotary Club Piacenza Sant’Antonino Simona Cogni è la nuova presidente

Giovedì 19 giugno scorso, il Rotary Club Piacenza Sant’Antonino ha celebrato la conviviale di chiusura dell’anno rotariano 2024/25, segnando il passaggio di presidenza da Elisabetta Tinelli a Simona Cogni. L’evento, svoltosi presso l’accogliente agriturismo La Tosa a Vigolzone, ha rafforzato i valori di amicizia e servizio che animano il Club, lasciando un segno di entusiasmo e nuove sfide per il futuro.

