Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo: una storia d’amore da film che ha conquistato il cuore del Novecento. Un legame che è iniziato prima ancora che la futura sovrana fosse conosciuta al mondo, e che ha resistito a guerre, rivoluzioni e scandali. Ma come è nato il loro amore, e quale segreto si cela dietro questa duratura alleanza? Scopriamolo insieme, perché la loro è una delle storie più affascinanti della monarchia britannica.

Tra le tante storie d’amore che hanno attraversato il Novecento, poche possono rivaleggiare per durata, lealtà e impatto simbolico con quella tra la regina Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo. Un legame nato prima ancora che il mondo conoscesse il volto della futura sovrana e che ha resistito alle prove di un secolo segnato da guerre, trasformazioni sociali e scandali di corte. Ma come è iniziato tutto? Elisabetta incontra Filippo per la prima volta nel 1934, quando lei aveva appena otto anni e lui tredici, durante un matrimonio reale. Ma è nel luglio del 1939, durante una visita ufficiale alla Royal Naval College di Dartmouth, che la principessa, allora tredicenne, si innamora sul serio del cadetto diciottenne, lontano parente di sangue e già impegnato nella carriera militare. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, una storia d’amore da film?

