Empoli | Zanetti | “Siamo sulla buona strada; Spal difficile da affrontare”

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Sono molto contento di quanto fatto fino a oggi: la squadra è molto recettiva, i ragazzi stanno facendo di tutto per entrare nei nuovi meccanismi. Penso che. Laè una formazioneda, nel campionato di Serie B tenterà la promozione e ha fatto un certo tipo di mercato. Ci metteranno in difficoltà. Si tratta di un impegno che ci permetterà di fare determinate valutazioni”. Queste le parole di Paoloalla vigilia della sfida di Coppa Italia tra il suoe la squadra ferrarese. L’ex allenatore del Venezia lavora in modo da cercare un connubio tra la sua idea di calcio e le vecchie certezze dei toscani, a partire dal modulo: “Ripartiamo dal 4-3-1-2, che si sposa perfettamente ...

"Squadra straordinaria, recettiva, sono molto soddisfatto", dice il tecnico azzurro- Il periodo di rodaggio è terminato. Il nuovo di Paolo si prepara alla prima ufficiale, in Coppa Italia, contro la Spal. Il tecnico è pronto per un'avventura che considera entusiasmante e che inizia dal match contro la formazione ...L'é una squadra completamente rinnovata rispetto alla precedente stagione, che l'aveva vista chiudere al quattordicesimo posto, a partire dall'ex tecnico del Venezia Paolo che ha ...il tecnico in vista della Coppa Italia: "Viti Allenarlo è stato un piacere, sarà una colonna dell'Italia. Destro ha bisogno di mettersi a posto fisicamente" ...