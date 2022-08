NewNotizie

E potranno sedersi alla guida di un mezzo davvero speciale e di alto valore emotivo per chi ha amato la storia e la vita diD. L'altra Ford diD venduta all'asta Una piccola curiosità: il ...Il gioiello di famiglia , che prima di allora era stato indossato dalle due sorelle Jane e Sarah,all'amata nonnaCynthia Hamilton, figlia del terzo duca di Abercorn, che lo ... "Apparteneva a Lady Diana": all'asta uno dei suoi beni più amati - il sogno di molti è realtà L’ha guidata dal 1985 al 1988, ha percorso pochissime miglia ed è in ottimo stato. Ora chiunque potrebbe aggiudicarsi una delle auto più amate da Lady Diana Verrà battuta presto all’asta e farà ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...