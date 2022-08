TikTok come Facebook, per i moderatori il lavoro è un incubo (Di giovedì 4 agosto 2022) Il racconto di una ex dipendente inglese Una ex moderatrice ha raccontato le difficoltà psicologiche causate dalla prolungata esposizione a contenuti violenti: "Esaurita e depressa, guadagnavo poco, piangevo molto" Leggi su it.mashable (Di giovedì 4 agosto 2022) Il racconto di una ex dipendente inglese Una ex moderatrice ha raccontato le difficoltà psicologiche causate dalla prolungata esposizione a contenuti violenti: "Esaurita e depressa, guadagnavo poco, piangevo molto"

