Selvaggia Lucarelli litiga con un tassista senza pos | “Si vergogni” Poi l’apparecchio salta fuori | “Tutto questo giochino per non pagare le tasse?” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022)ha preso un taxi dal Duomo, a Milano, per tornare a casa. A 50 metri dalla sua abitazione, quando lei tirail bancomat per, ille dice che ha il pos scarico. A quel punto lei filma la conversazione – la lite – col cellulare. In un primo momento ille dice che aspetteranno in auto l’arrivo della polizia (per la sanzione) e che non fermerà il tassametro. A quel punto la giornalista gli ricorda che è obbligato ad avere il pos, e che lei non è obbligata ad avere i contanti. Così, dopo qualche secondo, l’uomo tiraquello che fa passare come “il pos di mio fratello, che è anche il mio socio. Non c’è bisogno di far precipitare le cose inmodo”. La giornalista gli domanda se non prova un minimo di ...