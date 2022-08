Premier League, i giocatori non si inginocchieranno più in tutte le partite ma solo in alcune (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo quanto scrive Eurosport, i giocatori della Premier League smetteranno di inginocchiarsi prima di ogni partita. Lo faranno solo in partite specifiche, per continuare la lotta al razzismo. Si spera così che il gesto abbia un impatto maggiore. La decisione è stata presa dopo i colloqui tra i capitani delle venti squadre impegnate nel torneo. Il gesto dell’inginocchiamento sarà visto solo in partite selezionate, comprese le finali di FA Cup ed EFL Cup, la prima e l’ultima settimana di gioco della stagione e le partite durante la campagna No Room For Racism. Il Bournemouth, invece, che non si inginocchia dal febbraio 2021, non lo farà mai. La nuova stagione della Premier League prende il via venerdì quando il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo quanto scrive Eurosport, idellasmetteranno di inginocchiarsi prima di ogni partita. Lo farannoinspecifiche, per continuare la lotta al razzismo. Si spera così che il gesto abbia un impatto maggiore. La decisione è stata presa dopo i colloqui tra i capitani delle venti squadre impegnate nel torneo. Il gesto dell’inginocchiamento sarà vistoinselezionate, comprese le finali di FA Cup ed EFL Cup, la prima e l’ultima settimana di gioco della stagione e ledurante la campagna No Room For Racism. Il Bournemouth, invece, che non si inginocchia dal febbraio 2021, non lo farà mai. La nuova stagione dellaprende il via venerdì quando il ...

