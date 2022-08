“Inutile provocazione” Crosetto spara a zero su Pelosi | quello che nessuno dice

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Guidose la prende con Nancyper il viaggio a Taiwan. “Laha deciso di compiere un gesto, pur sapendo che sarà considerato una. Contro la volontà della Casa Bianca, del Pentagono, dell'ONU, del buon senso 3 della ragione. Solo che non si deve dire perché è dalla parte giusta” il messaggio su Twitter dell'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, che non ha per nulla gradito la mossa della Speaker statunitense in un momento di altissima tensione internazionale dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina. “Gli Stati Uniti non abbandoneranno Taiwan e la solidarietà di Washington verso l'isola è ora più che mai cruciale”. Con questo messaggio la Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa,, ha dato il via alla sua visita a ...

CIsmaele : RT @GuidoCrosetto: La Pelosi ha deciso di compiere un gesto inutile, pur sapendo che sarà considerato una provocazione. Contro la volontà d… - tempoweb : La sentenza di Guido #Crosetto su Nancy #Pelosi a #Taiwan: “Gesto inutile e provocatorio. Ma nessuno lo dice” #usa… - arteni_sabin : RT @GuidoCrosetto: La Pelosi ha deciso di compiere un gesto inutile, pur sapendo che sarà considerato una provocazione. Contro la volontà d… - tralepagine : RT @GuidoCrosetto: La Pelosi ha deciso di compiere un gesto inutile, pur sapendo che sarà considerato una provocazione. Contro la volontà d… - vaniacavi : RT @GuidoCrosetto: La Pelosi ha deciso di compiere un gesto inutile, pur sapendo che sarà considerato una provocazione. Contro la volontà d… -

Formiche.net

Voli cancellati, ladi Sonia Bruganelli: 'Aspettare ore in aeroporto No grazie, ...suo post aggiungeva anche che 'lamentarsi' sui social dopo aver optato per compagnie lowcost è. '...Il contrario sarà preso come unaperché noi congolesi siamo stufi della loropresenza nella Repubblica Democratica del Congo. In Congo siamo in guerra ma la famosa ONU ... La provocazione di Calenda e le liste di Letta. La lezione di Galli al Pd L’associazione Gioconda Valmarecchia ribatte alle ripetute di richeste del comitato Valmarecchia Futura e ora anche dell’associazione Terre della Valmarecchia e Montefeltro per avere una nuova strada ...La partita è tra élite collaudate e vasta platea di piccoli borghesi, portatori di disagi e malumori. Secondo il prof. Carlo Galli, storico delle Dottrine politiche all’Università di Bologna, già depu ...