Inferno di fuoco a Fondi, raffica di incendi: le fiamme distruggono serre e minacciano case (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fondi – incendi in serie a Fondi. Sono giorni di superlavoro per gli operatori preposti alle attività di spegnimento. A due giorni dal rogo che ha interessato la zona dell’Appia antica tra Fondi e Itri, Vigili del fuoco, volontari dei Falchi di Pronto intervento Protezione civile e Carabinieri sono stati impegnati ancora ieri sul fronte di fuoco. Le fiamme hanno minacciato un agriturismo tra via Cappellalto e monte Calvo. Sul posto dopo aver messo in sicurezza la struttura, sono intervenuti anche canadair e elicotteri della Protezione civile. Ma i soccorritori sempre nella giornata di ieri sono dovuti correre su un vasto incendio, sempre a Fondi a San Giovanni, che ha interessato 6 serre. Le operazioni di spegnimento ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)in serie a. Sono giorni di superlavoro per gli operatori preposti alle attività di spegnimento. A due giorni dal rogo che ha interessato la zona dell’Appia antica trae Itri, Vigili del, volontari dei Falchi di Pronto intervento Protezione civile e Carabinieri sono stati impegnati ancora ieri sul fronte di. Lehanno minacciato un agriturismo tra via Cappellalto e monte Calvo. Sul posto dopo aver messo in sicurezza la struttura, sono intervenuti anche canadair e elicotteri della Protezione civile. Ma i soccorritori sempre nella giornata di ieri sono dovuti correre su un vastoo, sempre aa San Giovanni, che ha interessato 6. Le operazioni di spegnimento ...

lisameyerildra1 : Oggi una ragazza carina ha fatto un eye contact di fuoco con me In quel momento ho capito come dev’essersi sentit… - MichaelGiulian2 : RT @pescagiapponese: Il fuoco dell'arte che ancora ci muove, la voglia di uscire, cercar strade nuove e fare Cuncambias con chi è simile a… - pescagiapponese : Il fuoco dell'arte che ancora ci muove, la voglia di uscire, cercar strade nuove e fare Cuncambias con chi è simil… - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Nei luoghi dell’incendio di Meleto, il giorno dopo: “Eravamo pronti a difendere i capannoni”. Un… - StefanoBerto83 : @kiki_la_bulla la mia speranza rimane il vaccino bivalente che potrebbe essere un ottimo richiamo dato che vax + om… -