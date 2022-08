Champions League calcio 2022-2023: sorteggiato l’ultimo preliminare. Ci sono Benfica, Monaco e PSV (Di martedì 2 agosto 2022) A Nyon è andato in scena il sorteggio dell’ultimo preliminare della Champions League 2022-2023. Nelle partite di andata e ritorno verranno messi in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione europea di calcio. PERCORSO CAMPIONI: Qarabag/Ferencvaros vs. Sheriff Tiraspol/Viktoria Plzen; Bodo Glimt/Zalgiris Kaunas vs. Ludogorets/Dinamo Zagabria; Maccabi Haifa/Apollon Limassol vs. Stella Rossa Belgrado/Pyunik; Copenaghen-Trabzonspor. PERCORSO PIAZZATE: Dinamo Kiev/Sturm vs. Benfica/Midtjylland; Union Saint-Gilloise/Glasgow Rangers vs. Psv Eindhoven/Monaco. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) A Nyon è andato in scena il sorteggio deldella. Nelle partite di andata e ritorno verranno messi in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione europea di. PERCORSO CAMPIONI: Qarabag/Ferencvaros vs. Sheriff Tiraspol/Viktoria Plzen; Bodo Glimt/Zalgiris Kaunas vs. Ludogorets/Dinamo Zagabria; Maccabi Haifa/Apollon Limassol vs. Stella Rossa Belgrado/Pyunik; Copenaghen-Trabzonspor. PERCORSO PIAZZATE: Dinamo Kiev/Sturm vs./Midtjylland; Union Saint-Gilloise/Glasgow Rangers vs. Psv Eindhoven/. Foto: Lapresse

