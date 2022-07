Ilary Blasi | colpo di scena | faccia a faccia con Noemi | Tutto davanti agli occhi di Totti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 29 luglio 2022) Finalmente spunta tutta la verità sulla separazione della famosa ex coppia,si ritrovaproprio con. Il noto Francescoha assistito all’intera. Ecco tutti i detta riguardo. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare proprio della nota ex coppia che ha scosso praticamente tutti gli italiani con una triste e e delinaspettata notizia. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare questo momento, la loro separazione appunto ha colto di sorpresa perfino i grandi membri del mondo dello spettacolo ed ovviamente dello sport. Nonostante questo però ovviamente gli scoop sul loro conto non sono di certo cessati ed anzi sono aumentati ...