WTA Varsavia 2022 | Iga Swiatek debutta col sorriso Cocciaretto ed Errani | esordio vincente

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Non poteva che essere una la personalità in grado di attrarre le folle di, nel WTA 250 locale. Igaha fatto la propria comparsa, facendo quasi dimenticare che anche dall’altra parte della rete c’era una polacca, Magdalena Frech, che ha rimediato solo tre game: 6-1 6-2. Ora per lei ci sarà la rumena (e lucky loser) Gabriela Lee, vittoriosa nella prosecuzione sulla cipriota Raluka Serban per 3-6 6-2 7-5. Il mercoledì ha inoltre portato l’en plein italiano, completato da Elisabettae Sara. Più facile il successo della marchigiana (6-2 6-3 alla polacca Martyna Kubka, wild card), maggiori i brividi per la romagnola, venuta a capo dell’olandese Arantxa Rus dopo un 6-1 5-7 6-4 dai contorni totalmente particolari. L’una sfiderà la francese Caroline Garcia, l’altra l’ucraina Katerina Baindl ...