Paola Di Benedetto distrugge un ex de La Pupa e il Secchione Show

Paola Di Benedetto scatena ancora polemiche, ma questa volta non per le sue relazioni amorose. L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha fatto alcune dichiarazioni che hanno scatenato una polemica. Paola Di Benedetto contro ex La Pupa e il Secchione Show: di chi si tratta Paola Di Benedetto qualche giorno fa ha partecipato al canale Twitch 'GrenBaud'. Insieme ai due conduttori ha giocato al 'lo bombi o lo passi?'. I due tiktoker hanno mostrato alla conduttrice foto di ragazzi, chiedendole ogni volta se fosse disposta ad avere o meno un rapporto con loro. Il pubblico a casa non può vedere l'immagine, pertanto non deve sapere di chi si tratti. Ma, in questo caso, una gaffe di Paola ha permesso di svelare l'identità ...

