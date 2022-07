Martina Miliddi parla del rapporto con Raffaele Renda: come prosegue la loro storia d’amore dopo Amici (Di martedì 26 luglio 2022) Martina Miliddi dopo Amici 20 è tornata alla danza in TV facendo parte del corpo di ballo di Battiti Live insieme a Tommaso Stanzani ed altri ex protagonisti della scuola più amata d’Italia. Martina Miliddi parla del rapporto con Raffaele Renda La ballerina da oltre un anno vive una storia d’amore con Raffaele Renda, cantante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 luglio 2022)20 è tornata alla danza in TV facendo parte del corpo di ballo di Battiti Live insieme a Tommaso Stanzani ed altri ex protagonisti della scuola più amata d’Italia.delconLa ballerina da oltre un anno vive unacon, cantante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Martina Miliddi parla del rapporto con Raffaele Renda: come prosegue la loro storia d’amore dopo Amici… - fanpage : “Oggi viviamo una cosa quotidiana, ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati”, racconta la ballerina a p… - DonnaGlamour : Martina Miliddi svela come va la relazione con Raffaele Renda - MaryMary242 : Io avevo bisogno della Cucca professoressa di ballo. Rosa Di Grazia e Martina Miliddi non si creano mica da sole. #amici22 - zazoomblog : Amici Martina Miliddi rivela come procede la sua storia con Raffaele Renda - #Amici #Martina #Miliddi #rivela -