Elezioni 2022: Morris Consulting lancia le prime previsioni dopo la crisi (Di martedì 26 luglio 2022) Morris Consulting, società di consulenza anglo-italiana specializzata in analisi, marketing e comunicazione politica celebre per alcune tra le più importanti campagne elettorali degli ultimi anni, scrive una nota a margine degli ultimi avvenimenti del panorama politico italiano. “dopo gli eventi connessi alle ultime ore del Governo Draghi, da alcuni ritenuti inspiegabili e incomprensibili, ci portano ad una conclusione deduttiva: Berlusconi, Conte e Salvini hanno fatto saltare il Governo Draghi nel ruolo di tre missili sparati dalla Russia sull’ennesimo terreno di scontro tra Russia e Nato: l’Italia”. Così prosegue Valter Casini, CEO di Morris Consulting: “Su quale strumento di convincimento abbia usato Putin verso Berlusconi, Conte e Salvini consigliamo di usare il metodo Falcone: follow the money. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022), società di consulenza anglo-italiana specializzata in analisi, marketing e comunicazione politica celebre per alcune tra le più importanti campagne elettorali degli ultimi anni, scrive una nota a margine degli ultimi avvenimenti del panorama politico italiano. “gli eventi connessi alle ultime ore del Governo Draghi, da alcuni ritenuti inspiegabili e incomprensibili, ci portano ad una conclusione deduttiva: Berlusconi, Conte e Salvini hanno fatto saltare il Governo Draghi nel ruolo di tre missili sparati dalla Russia sull’ennesimo terreno di scontro tra Russia e Nato: l’Italia”. Così prosegue Valter Casini, CEO di: “Su quale strumento di convincimento abbia usato Putin verso Berlusconi, Conte e Salvini consigliamo di usare il metodo Falcone: follow the money. ...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il parere di #Cacciari: 'No a una campagna elettorale sul rischio fascismo, perché in quel… - petergomezblog : Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo p… - Open_gol : L'ex premier conferma l'incontro di ieri 25 luglio con il leader di Azione, da cui però non è arrivato nessun accor… - Satryland59 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, La Russa e la risponde alla giornalista: “La Meloni spaventa? A chi spaventa? A lei?” -