“Quel solito sabato”, una commedia brillante de La Compagnia in Valigia (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano le sere d’estate a Monreale all’insegna degli spettacoli e del divertimento. Mercoledì 27 luglio sarà la volta di “Quel solito sabato”, una commedia brillante portata in giro per la Sicilia (e non solo) da La Compagnia in Valigia che ha già intrattenuto il pubblico monrealese con vari spettacoli lungo il corso dell’estate. La commedia in programma diverte tracciando uno spaccato della società delineando dei “tipi” esplicitati in maniera volutamente eccessiva ma mai caricaturale. I personaggi portati in scena riflettono mondi culturali ed economici esistenti, contemporanei, con le loro piccolezze e le loro ‘glorie’; e come direbbe uno di loro: “con le loro cose belle e Quelle che vorremmo dimenticare!”. Verranno portati in ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano le sere d’estate a Monreale all’insegna degli spettacoli e del divertimento. Mercoledì 27 luglio sarà la volta di “”, unaportata in giro per la Sicilia (e non solo) da Lainche ha già intrattenuto il pubblico monrealese con vari spettacoli lungo il corso dell’estate. Lain programma diverte tracciando uno spaccato della società delineando dei “tipi” esplicitati in maniera volutamente eccessiva ma mai caricaturale. I personaggi portati in scena riflettono mondi culturali ed economici esistenti, contemporanei, con le loro piccolezze e le loro ‘glorie’; e come direbbe uno di loro: “con le loro cose belle ele che vorremmo dimenticare!”. Verranno portati in ...

