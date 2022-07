Agricoltura in ginocchio, 6 miliardi di danni per il caldo record (Di lunedì 25 luglio 2022) - Bruciato il 10% del Pil agricolo a causa del 60% in meno di piogge rispetto alla media storica e i due gradi in più della temperatura. Per Coldiretti si tratta di un danno per le imprese di circa ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - Bruciato il 10% del Pil agricolo a causa del 60% in meno di piogge rispetto alla media storica e i due gradi in più della temperatura. Per Coldiretti si tratta di un danno per le imprese di circa ...

infoitsport : Siccità, agricoltura in ginocchio: Confagricoltura lancia l’allarme - ginugiola : RT @baratto_m: I presidenti di #Regione attuino un programma di #pioggiartificiale subito! Se non si vogliono persone morte per il caldo, a… - baratto_m : I presidenti di #Regione attuino un programma di #pioggiartificiale subito! Se non si vogliono persone morte per il… - La_Prealpina : Castano, agricoltura in ginocchio - AnsaValledAosta : Agricoltura: Sapinet, momento forse peggiore di ultimi 40 anni. 'Emergenza climatica sta mettendo in ginocchio il s… -