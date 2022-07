Inferno di fuoco in California: migliaia di persone evacuate (Di domenica 24 luglio 2022) Il maxi rogo ha distrutto centri abitati e lambisce il parco di Yosemite. I pompieri lottano contro il tempo nel tentativo di contenere le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) Il maxi rogo ha distrutto centri abitati e lambisce il parco di Yosemite. I pompieri lottano contro il tempo nel tentativo di contenere le ...

RenatoGiraudo : @pdnetwork @EnricoLetta @repubblica Ehi, hai dimenticato le malattie, l'inferno eterno, la cecità ed il fuoco di Sant'Antonio - tokikodasa : Inferno di fuoco in California: migliaia di persone evacuate - Ligeia_aeterna : @nata_a_Marzo_ @genovef67692405 Chi ha bisogno di mettere a ferro e fuoco il mondo è perché possiede l’inferno dentro sé. - oknosureddit : Inferno di fuoco in California: in fumo migliaia di ettari di bosco, 6mila persone evacuate (Video) - Se23rex : Era il 24 giugno quando 50 mezzi dei vigili del fuoco partivano da #Trieste per l’Ucraina??un mese dopo a Trieste è… -