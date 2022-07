Covid, le notizie di oggi. Raggiunto il picco, in calo i ricoveri. LIVE (Di domenica 24 luglio 2022) Nell'ultimo bollettino 68.170 casi e 116 morti. Tasso positività al 19,4%. Iss: "In lieve aumento casi reinfezione: da 11,7% a 12%". Secondo l'Iss, è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla 'autodiagnosi' Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 luglio 2022) Nell'ultimo bollettino 68.170 casi e 116 morti. Tasso positività al 19,4%. Iss: "In lieve aumento casi reinfezione: da 11,7% a 12%". Secondo l'Iss, è verosimile che ci sia stato anche un aumento delle persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati sia alla mancata diagnosi che alla 'autodiagnosi'

Agenzia_Ansa : COVID | Aumentano le reinfezioni e i casi asintomatici. Nell'ultima settimana, secondo l'Iss, la percentuale di rei… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE. Uno studio molto ampio pubblicato stanotte dimostra che la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni c… - Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Raggiunto il picco, in calo i ricoveri. LIVE - Info_Notizie : RT @Resistenza1967: LETTERA APERTA Spett.le @GiorgiaMeloni Lasciando perdere il passato e guardando solamente avanti, quale sarà la linea… -